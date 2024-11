Licata, fiamme nei pressi di un negozio: indagini in corso

Incendio in via Palma davanti ad un esercizio commerciale. Parte del portone di ingresso e dell’insegna anneriti e danneggiati dal fuoco. Lanciato l’allarme sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Ancora incerte le cause del rogo come anche l’eventuale quantificazione del danno. Al via le indagini da parte degli agenti del locale commissariato.