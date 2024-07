Licata, incendio danneggia due auto: al via le indagini

Notte di fuoco a Licata in via Rosolino Pilo, nel centro abitato. A fuoco una Jeep, di proprietà di una azienda, poi le fiamme si sono propagate ad una Fiat Cinquecento appartenente ad un libero professionista licatese. Danneggiato anche il prospetto di una palazzina. Il rogo, in piena notte, ha creato momenti di panico a causa delle fiamme alte e di una colonna di fumo nero. Lanciato l’allarme da parte dei residenti sul posto per ore hanno lavorato i vigili del fuoco; presenti anche i Carabinieri della locale compagnia. Nessuna pista esclusa; la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare le cause del rogo.