Licata, nuovo furto alla sede del centro Adis: portato via pc, 100euro e provviste alimentari

Nuovo furto all’interno del centro Adis di Piazzale Martiri delle Foibe a Licata. A distanza di pochi mesi, ignoti malviventi sono riusciti ad entrare all’interno della struttura proprio da un ingresso secondario e riuscendo a portare via un computer, 100 euro in contanti di fondo cassa e tutte le provviste alimentari presenti nel centro comprese le cassette di bottiglie di acqua. Una denuncia è stata presentata alla Compagnia Carabinieri con i Militari dell’Arma che hanno già espletato un sopralluogo. Il furto va a rappresentare un nuovo disagio per gli operatori. La prossima donazione è in programma per domenica ed entro quella data si spera di poter tornare ad essere operativi evitando cosi di interrompere un servizio di importanza fondamentale come la donazione del sangue.