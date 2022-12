Licata, prende a bastonate coetanea per una lite in strada: quarantenne in ospedale

Si incrociano in mezzo alla strada e, dopo un diverbio, si è passati alle vie di fatto. Una quarantenne di Licata è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da una coetanea. Calci, pugni e colpi di bastone davanti ad alcuni attoniti passanti che hanno ovviamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata guidato dal vicequestore Cesare Castelli.

Ad avere la peggio una delle due donne che è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con un trauma cranico. Non versa in pericolo di vita. L’altra protagonista è stata invece denunciata per lesioni aggravate e danneggiamento. Perché oltre a scagliarsi contro la donna avrebbe anche colpito l’automobile provocando alcuni danni. Non è chiaro il reale motivo alla base dell’aggressione ma pare che tra le due donne già da tempo non ci fossero rapporti idilliaci.