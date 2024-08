Licata, salvata una cicogna ferita dai volontari del WWF

Nelle campagne di Licata messa in salvo da Agostino una cicogna con un’ala penzolante. L’uomo dopo aver recuperata ha chiamato i volontari del WWF di Licata che si sono attivati per portare l’animale presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Cattolica Eraclea.

“Cristina e Isabella hanno preso la cicogna da Agostino per portarla ad Agrigento, dove Erica le aspettava per fare una staffetta verso Realmonte. Qui c’è Giuseppe, che, partendo da Ribera, ha già preso accordi con Silvia del CRAS di Cattolica Eraclea, dove sarà curata e liberata quando possibile.

I volontari per natura del WWF ancora una volta hanno fatto rete e salvato questo come tanti altri animali: volpi, civette, gufi, poiane, aironi, fenicotteri, tartarughe marine, testuggini e una volta persino un pellicano. La bellezza del volontariato consiste proprio in questo: sacrificare il proprio tempo libero per dedicarlo ad azioni utili. Ma non è un sacrificio. Tutt’altro, è volontà che si esprime liberamente, nella consapevolezza della necessità di darsi da fare per restituire al futuro una speranza di vita.

Non solo soldi, soldi (come il ritornello di una canzone sanremese). Questi sono i volontari per natura del WWF, quelli non pagati”, si legge nella nota del WWF Area Mediterranea diretta da Giuseppe Mazzotta.