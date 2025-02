Operazione “Alto impatto”, maxi controllo del territorio a Licata

La Polizia di Stato di Agrigento continua l’attività di controllo straordinario del territorio nel Comune di Licata, disposti dal Questore di Agrigento, a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura.

Nel pomeriggio di ieri è stata organizzata un’operazione “alto impatto”: numerosi agenti della Questura di Agrigento e del Commissariato di Licata, ed equipaggi della sezione Polizia Stradale di Agrigento, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e da unità cinofile della Questura di Palermo, hanno svolto attività di prevenzione e repressione di reati di tipo predatorio, di spaccio e illecita detenzione di sostanze stupefacenti, e il controllo dei cittadini stranieri.

Anche il Poli del Reparto Volo di Palermo ha partecipato al controllo straordinario del territorio, sorvolando la cittadina di Licata e monitorando dall’alto le principali arterie stradali.

I risultati dell’operazione includono: 156 persone controllate, di cui 27 con pregiudizi penali e di polizia; 68 veicoli controllati; 14 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;15 punti decurtati;1 sequestro amministrativo di veicolo;4 esercizi pubblici controllati;3 sequestri amministrativi di apparecchi da gioco; 3 sanzioni amministrative irrogate, per un ammontare di 40.000 euro.

L’intensificazione dei controlli conferma l’impegno della Polizia di Stato di Agrigento nel garantire la sicurezza pubblica ed il rispetto della legalità sul territorio.