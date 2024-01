Scontri post partita Licata-Casalnuovo: feriti due ultras gialloblù

Nell’anticipo del campionato di serie D, il Licata è stato sconfitto dal Real Casalnuovo per 5 – 0. Post partita una quindicina di supporters gialloblù hanno subito un agguato a Sala Consilina da un altro gruppo di tifosi. Ad avere la peggio sono stati due ultras licatesi che sono stati trasportati in un ospedale vicino. Gli aggressori hanno poi rubato sciarpe, bandiere oltre ad aver danneggiato il bus sul quale viaggiavano i tifosi. Il pullman della squadra gialloblù, nella fase di rientro, si è fermato per soccorrere i propri tifosi che adesso rientreranno con la squadra del Licata.