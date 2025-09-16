Scontro tra due auto sulla Ss115: tre feriti

Un brutto incidente stradale si è verificato lungo la Stradale Statale 115 all’altezza del bivio del Lido Bellia. Per cause ancora in corso di accertamento due auto, una Fiat Punto ed una Fiat 500 L, si sono scontrate frontalmente; l’impatto è stato molto violento ed una delle autovetture è finita oltre il guard-rail. Il bilancio è di tre feriti, tutti trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Sul sinistro gli agenti del locale commissariato di Polizia che si stanno occupando della dinamica dell’incidente e i Carabinieri che si stanno occupando della viabilità.

IN AGGIORNAMENTO