Settimana della Macchia Mediterranea, consegnata menzione di Custode al licatese Tony Rocchetta

Nell’ambito delle celebrazioni della Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia, la città di Licata sarà protagonista di un evento significativo per la tutela del patrimonio naturalistico mediterraneo. Lunedì 18 novembre, alle ore 15:00, presso il Pozzo Gradiglia, avrà luogo una cerimonia ufficiale per la messa a dimora di arbusti e alberi tipici della Macchia Mediterranea. L’evento sarà seguito dalla consegna dell’onorificenza di Custode della Macchia Mediterranea a Tony Rocchetta , figura emblematica nel panorama della valorizzazione agricola e ambientale della Sicilia.

Questa giornata speciale vuole onorare il forte impegno di Tony Rocchetta nella protezione e promozione del territorio siciliano, espressione della sua identità e biodiversità uniche. Alla cerimonia parteciperanno personalità di rilievo, tra cui Turi Scuto, esperto di ecologia mediterranea, e Renato Carella, portavoce del Comitato Promotore del progetto Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, che dal 2016 sostiene attivamente la difesa del patrimonio vegetativo autoctono attraverso un network di amministrazioni e associazioni siciliane impegnate nella sostenibilità ambientale.

“Questo riconoscimento è una tappa importante per la città di Licata e per tutta la Sicilia, simbolo di un patto con la nostra terra e con le generazioni future,” ha dichiarato Renato Carella. “Con la collaborazione di persone come Tony Rocchetta, ci impegniamo a tutelare e diffondere la consapevolezza dell’importanza della Macchia Mediterranea, un patrimonio tanto fragile quanto fondamentale per la nostra identità e per la salute ambientale del Mediterraneo.”

Un particolare ringraziamento va all’ingegnere Francesco Cancellieri, segretario del Comitato Promotore, e al professore Vincenzo Piccione, presidente del Comitato Promotore, per il loro instancabile impegno nella promozione del progetto e nella tutela delle risorse ambientali siciliane. La loro dedizione è stata fondamentale per il consolidamento della rete Comuni Custodi della Macchia Mediterranea e per il successo dell’iniziativa. Un sentito grazie anche al Sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e a tutta l’amministrazione comunale, per il prezioso supporto e la collaborazione che hanno reso possibile questa celebrazione, riaffermando l’impegno di Licata nella valorizzazione e tutela del territorio.

La scelta del Pozzo Gradiglia come luogo di celebrazione rappresenta un ulteriore tributo alle radici culturali del territorio. Questa preziosa opera idraulica storica testimonia il legame millenario di Licata con la sua terra e le sue risorse naturali, un esempio del rispetto per l’ambiente che il progetto Comuni Custodi della Macchia Mediterranea intende diffondere attraverso la Carta dei Comuni Custodi.

Il Comitato Promotore, composto da docenti degli atenei siciliani, presidenti di Centri di Educazione Ambientale e rappresentanti dei Beni Culturali, continua a rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e intervento ambientale, coinvolgendo sempre più comunità locali e custodi impegnati nella conservazione di un ecosistema tanto unico quanto prezioso.