Furto di un pc al Policlinico, denunciato 34enne

I Carabinieri della Stazione Palermo Oreto, durante un servizio di controllo del territorio e prevenzione, sono intervenuti al Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” dove era stato segnalato il furto di un computer portatile presso il reparto di radiologia.

I militari, coadiuvati dal personale di vigilanza al presidio sanitario, hanno ispezionato i padiglioni e individuato un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso del notebook risultato asportato e pertanto è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per il reato di ricettazione. In caso di condanna, l’indagato, rischia una pena fino a 8 anni di reclusione.

Il computer è stato restituito al responsabile del reparto; sono in corso le indagini per chiarire se il 34enne sia responsabile di fatti analoghi che si sono verificati negli ospedali cittadini.