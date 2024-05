Trovato cadavere di un uomo in mare a Palermo 

E’ un cittadino del Bangladesh di 35 anni, residente a Palermo, l’uomo trovato morto al largo nel mare dell’Addaura. Il giovane voleva farsi un bagno. Ha lasciato vestiti e cellulare a riva e si è tuffato in acqua. E’ stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato alla Capitaneria di Porto. Il medico legale avrebbe accertato la morte per annegamento. Attraverso il cellulare sono stati chiamati i familiari per il riconoscimento del corpo.