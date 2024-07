Tamponamento all’ingresso di Palma di Montechiaro: due finanzieri in ospedale

Incidente stradale alle porte di Palma di Montechiaro, dove un’auto della Guardia di Finanza è stata tamponata finendo la corsa fuori strada.

I due militari alla guida sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti ma non versano in condizioni di pericolo.

Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e ambulanza del 118.