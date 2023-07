Aeroporto Agrigento, Iacono a Pisano: “Chiedi a Salvini di inserire l’infrastruttura nel piano nazionale”

“Non posso che accogliere pienamente l’invito del deputato Calogero Pisano a battersi congiuntamente per la realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento.

Sono stata io la prima a invitare i miei colleghi agrigentini a lavorare insieme per il raggiungimento di questo obiettivo evitando scontri ideologici e polemiche politiche.

Ritengo però prioritario che Pisano chieda prima al suo ministro Matteo Salvini di prevedere la possibilità di inserire questa infrastruttura nel Piano aeroporti proposto dall’Enac che, come hanno evidenziato nei giorni scorsi dall’Ordine degli Architetti di Agrigento e il suo presidente Rino La Mendola, non fa alcun riferimento all’opera.

Chiediamo a tutti, soprattutto a chi ha responsabilità di Governo facendo parte della maggioranza, di essere concreto oppure di essere conseguente con i fatti: se da Roma non arriverà alcun interessamento per l’aeroporto della Valle dei Templi, Pisano cosa farà? Uscirà dalla maggioranza?”.

Lo dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono.