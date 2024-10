Asacom, Alfano: “finanziamento in arrivo ci permetterà di ridurre il taglio dal 40% al 20%”

“Oggi facciamo operazione verità. La verità è che il trend di crescita di questo servizio non corrisponde la capacità finanziaria dell’Ente che possa rispondere pienamente al fabbisogno. Possiamo fare qualcosa in più con un finanziamento, che ci arriva dalla Regione Sicilia, di 160mila euro, di cui 80 mila euro ci permetteranno di ridurre del 40% del servizio Asacom a 20%, ma di sicuro non è la soluzione al problema”. Queste le parole dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Gioacchino Alfano a margine dell’incontro con le associazioni che forniscono i servizi Asacom, l’Asp, le istituzioni scolastiche, il Codacons e la Cgil, mostrando i dati analitici sui costi del servizio e sulla relativa copertura finanziaria. “Da Ente dobbiamo garantire il servizio laddovè abbiamo una copertura finanziaria, i tagli non stanno investendo solo la nostra città ma, stanno interessando anche molti altri comuni. Dobbiamo cercare di mediare tra le parti e soprattutto per i bisogni di tutti i bambini, perchè sappiamo che si tratta di bambini fragili e le famiglie hanno bisogno”, ha continuato Alfano. Ad oggi i bambini che hanno bisogno dell’assistenza Asacom sono 110 e con questo finanziamento certamente il servizio sarà garantito fino a dicembre 2024. “Da gennaio dobbiamo cercare gli strumenti e dei criteri adeguati affinchè non sia il Comune a scegliere quante ore e a chi, ma siano i soggetti interessati a decidere come rimodulare le modalità di erogazione del servizio”, ha concluso l’assessore Alfano.