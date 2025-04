Cordoglio dal mondo politico siciliano per la morte del Papa

Cordoglio dal mondo politico siciliano per la morte di Papa Francesco. “Con profonda commozione e sincero cordoglio, la Regione Siciliana si unisce al dolore della Chiesa cattolica per la scomparsa del Papa. La notizia della sua morte ci colpisce nel cuore. Francesco è stato una guida spirituale illuminata, un faro di speranza, giustizia e umanità in un tempo segnato da divisioni, sofferenze, guerre e disuguaglianze”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che in segno di lutto, ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere a Palazzo d’Orleans. “Con il suo magistero, – aggiunge – ha saputo parlare a tutti, credenti e non, con parole semplici e gesti forti, capaci di risvegliare le coscienze e indicare la via del bene comune. Alla Sicilia, terra che ha amato e visitato, lascia un’eredità preziosa: l’invito a guardare ai più fragili, ad accogliere con misericordia, a costruire una società più giusta e solidale. Che il Signore lo accolga nella pace eterna e che il suo esempio continui a ispirare le nostre comunità”.

“La scomparsa di Papa Francesco nel giorno del Lunedì dell’Angelo segna tutta la comunità cristiana. È Un gigante di umiltà che fino all’ultimo non si è risparmiato, uno straordinario innovatore che ha cambiato per sempre la Chiesa cattolica. Ho ancora impresso l’avvio del suo pontificato con la prima visita pastorale proprio nella nostra terra, nell’isola di Lampedusa, tutti capimmo subito che era appena iniziata una nuova era. A nome di tutto il Parlamento siciliano, ogni doverosa la riconoscenza ad uomo che è stato un esempio e a cui tutti abbiano voluto bene”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno commentando la scomparsa di Papa Francesco.-

Il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, insieme a tutti i deputati del gruppo, esprime “profondo dolore e vicinanza alla Chiesa cattolica e si unisce al dolore della comunità dei fedeli per la scomparsa del Santo Padre, figura di straordinaria umanità e guida spirituale per milioni di persone”. Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars osserva che il Pontefice “è una figura destinata a lasciare una traccia indelebile nella storia della Chiesa per la sua straordinaria umanità e la sua grande capacità di parlare con parole umili al cuore di tutti, non solo dei credenti. Va via un grande costruttore di pace in tempi difficilissimi come quelli attuali. La sua morte lascia una grande sensazione di vuoto e di profonda tristezza”. “La morte di Papa Francesco lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. Ha voluto ‘una chiesa povera per i poveri’. Indimenticabile, per noi siciliani, il primo viaggio del suo pontificato a Lampedusa nel 2013, per promuovere l’accoglienza e la creazione di ‘ponti, non muri tra i popoli'”, dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso profondo cordoglio. In una nota il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale del Pontefice nel promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo nel mondo. “Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Il Papa riformista, che ha saputo portare una visione moderna nella Chiesa, preservandone al tempo stesso le tradizioni e la vera essenza, il Papa che aveva conosciuto la povertà e che ha scelto di chiamarsi Francesco per suggellare la sua vicinanza agli ultimi, ai poveri, ai malati e agli indifesi”, scrive in un post social la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino. “Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Papa Francesco che fino a ieri ha celebrato la Pasqua e ha impartito la benedizione Urbi ed Orbi, un ultimo gesto di amore nei confronti della Chiesa universale”, osserva il deputato regionale Marco Intravaia. Per Ida Carmina, deputata del M5s, la scomparsa di Papa Francesco “ha lasciato tutti sgomenti”. Per Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani”il suo testamento spirituale è ancora una volta rivolto ai potenti del mondo ma parla a ciascuno di noi: nessuna Pace e’ possibile senza un vero disarmo”