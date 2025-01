Crisi idrica a Ravanusa, i consiglieri di Forza Italia: “autobotte inutilizzata e ritardi”

A Ravanusa durante il Consiglio Comunale di dicembre, i consiglieri di Forza Italia Lisa Alaimo e Antonino Nobile hanno denunciato ritardi e disservizi nella gestione dell’acqua, con particolare riferimento a un’autobotte da 60.000 euro acquistata con fondi della Protezione Civile e inutilizzata da mesi.

Il Consigliere Nobile ha evidenziato che il mezzo, inizialmente omologato per il trasporto di latte, ha richiesto modifiche costose e, nonostante sia stato consegnato a settembre, non è ancora in uso. Il Sindaco Pitrola aveva ribadito che l’autobotte era pronta e dotata di personale qualificato, ma i consiglieri avevano definito la situazione “insostenibile”, sottolineando che i cittadini sopportano turni d’acqua di 20 giorni e il servizio del comune andava potenziato così come concordato con la Protezione Civile.

I Consiglieri hanno inoltre ricordato che l’Amministrazione non ha ancora pubblicato un avviso per assegnare contributi alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di acqua, approvato a luglio 2024.

La comunità, esasperata, chiede interventi immediati, mentre l’Amministrazione continua a promettere soluzioni per il futuro.