Elezioni, irregolarità al seggo a Campobello di Licata

“Viene segnalata una stranezza con riferimento alle urne di cartone dove si imbuca la scheda elettorale. La fessura per le Comunali a Campobello di Licata è decisamente più grande di quella per le Europee. Chi ci aiuta a capirne la ragione?” Scrive cosi sul suo profilo facebook Lillo Massimiliano Russo segretario generale Forza del Popolo, e candidato sindaco sconfitto proprio nella tornata elettorale di Campobello. A Campobello di Licata il voto è stato anticipato perchè il Cga ha annullato l’esito delle amministrative del 2022 per un errore di stampa delle schede elettorali; adesso si è tornati a parlare di “errori formali”, di presunte violazioni che potrebbero portare a un nuovo annullamento delle ultime elezioni. Ancora non è stato annunciato nessun ricorso, ma nelle ultime ore è un susseguirsi di telefonate e incontri fra i 3 candidati sindaco non eletti, cioè Pitruzella, Musso e Termini.