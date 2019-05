Europee, M5S primo partito, boom della Lega: eletti gli agrigentini Tardino e Bartolo

Definitivi i risultati in Sicilia che rimane la penultima regione in Italia in termini di affluenza davanti alla sola Sardegna. Il primo partito sull’isola si conferma il Movimento Cinque Stelle con il 31,18% pari a 479.562 voti; segue la Lega, vero vincitore delle elezioni europee, con il 20,77% pari a 319.439 voti. Forza Italia raccoglie 261.340 voti pari al 16.99%. Il PD al 16,63% pari a poco più di 255 mila voti. Segue Fratelli d’Italia con il 7,62% pari a 117 mila voti.

Al M5S potrebbero scattare due seggi con un testa a testa tra l’ex iena Dino Giarrusso e Ignazio Corrao;

nella Lega, dietro Matteo Salvini, la spunta la licatese Annalisa Tardino che incassa 32 mila voti e ha la meglio su Francesca Donato e Igor Gelearda;

Nel Pd Pietro Bartolo sfonda il muro delle 134 mila preferenze e supera la Chinnici; in Forza Italia, dietro Silvio Berlusconi, c’è Giuseppe Milazzo il più eletto con 74 mila voti; poco dietro Saverio Romano con 73 mila e Dafne Musolino con 47 mila voti, Salvatore Cicu 28.470 voti, Giorgia Iacolino 24.211 e Gabriella Giammanco 18.455 voti.

In casa Fdi, in testa Giorgia Meloni con 63 mila voti, seguita Raffaele Stancanelli con 30 mila voti e da Luca Cannata con 20 mila voti. Carolina Varchi si ferma a 14 mila e Francesco Scarpinato a 13 mila.

In +Europa in testa Fabrizio Ferrandelli, con 9 mila voti, nella lista della sinistra avanti Corradino Mineo con 12 mila voti.