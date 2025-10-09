Gaza, Meloni: “Accordo notizia straordinaria. Desidero ringraziare Trump”

“L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto.Questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscono un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta. Per questo esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace.L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”. Queste le parole della premier Giorgia Meloni a margine della notizia dell’accordo di pace tra Hamas e Israele che prevede un cessate il fuoco e il rilascio dei 48 prigionieri di Gaza, che, secondo Trump, avverra’ lunedi’. Di questi, le autorita’ israeliane stimano che circa 20 siano ancora vivi. Israele e Hamas non hanno ancora raggiunto un accordo sulla lista dei 1.950 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati in cambio degli ostaggi. Circa 250 prigionieri sono condannati all’ergastolo, mentre gli altri 1.700 sono detenuti nella Striscia di GAZA. Prima del rilascio dei prigionieri, l’esercito israeliano dovra’ ritirarsi fino alla “linea gialla” stabilita dagli Stati Uniti, che segna la prima fase del ritiro dall’enclave. Questa linea consentira’ alle truppe israeliane di rimanere a GAZAentro un perimetro con una profondita’ di circa 1,5 chilometri nel punto piu’ stretto e 6,5 chilometri nel punto piu’ largo, garantendo la presenza militare israeliana in quasi meta’ dell’enclave. Questo ritiro iniziale avverra’ in modo che le milizie di Hamas possano localizzare tutti gli ostaggi.