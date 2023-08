Migranti, Mannino: “dal Governo solo annunci e nessuna soluzione”

Occhi puntati su Lampedusa, occhi puntati sull’emergenza migranti, continui trasferimenti ma la situazione non sembra cambiare. “Solo annunci.Occorre percorrere nuove strade. Il ministro dell’Interno dica cosa intende fare e soprattutto con quali risorse. La nostra pazienza sta finendo. Chiedo al presidente Meloni di venire a passare due giorni a Lampedusa con me. Ci sediamo nel mio ufficio, dopo aver visitato l’isola, e insieme troveremo una soluzione. Ne sono sicuro”. Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, in seguito alla visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso l’hotspot dell’isola di contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana, che conta oltre 4mila ospiti. ”È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al Governo sia esploso in mano, e in questo senso condivido le parole del nostro presidente della Repubblica quando dice che ‘occorre percorrere strade diverse. La stessa dichiarazione di emergenza – aggiunge il primo cittadino- non ha prodotto alcun risultato concreto per Lampedusa: nessuno dei problemi che denunciamo da anni è stato affrontato. Il tema dei rifiuti, ancora oggi scaricati sul bilancio comunale, il tema delle bare per i migranti e dei servizi di onoranze funebri, ancora oggi in capo al comune di Lampedusa, i barchini che deturpano le coste e il mare e mettono in pericolo la navigazione, una nave dedicata per la celerità nei trasferimenti dei migranti verso la Sicilia: nulla. Solo annunci”.