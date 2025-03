Pd Sicilia, Ferrante lancia “Sposta la linea”: asse con La Vardera

Nasce “Sposta la linea”, movimento di formazione e informazione politica fondato dall’ex presidente della direzione Pd Sicilia Antonio Ferrante. Prima iniziativa il prossimo 11 aprile, al circolo Arci Epyc di Palermo, per spiegare i quesiti referendari dei prossimi 8 e 9 giugno. Presenti tra gli altri il segretario regionale della Cgil Alfio Mannino e Olga Giunta, responsabile giovani Cgil Palermo.

“Cio’ che veramente manca alla politica oggi, a destra come a sinistra – dice Ferrante – e’ una vera formazione rivolta ai giovani che permetta loro di conoscere le vari fasi della nostra storia ma, soprattutto, cio’ che accade oggi intorno a noi e, contemporaneamente, dare loro gli strumenti per poter tornare a partecipare attivamente alla vita politica, non solo come elettori ma, soprattutto, come classe dirigente alternativa a chi, tanto a destra quanto a sinistra, resta incollato ai posti di comando con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Sposta la linea, spiega, “nasce come spazio di formazione, informazione e protagonismo per le nostre e i nostri ragazzi, a partire dai fondatori, giovani professionisti, ricercatori, studenti e lavoratori che meritano quell’occasione che ad oggi non e’ stata loro concessa. Partiremo spiegando l’importanza di votare per i prossimi referendum e saremo parte attiva nella campagna e, entro l’estate, organizzeremo con Controcorrente”, il movimento di Ismaele La Vardera, “una due giorni di formazione politica, cui aggiungeremo presentazioni di libri con autori prestigiosi e momenti di confronto e condivisione con figure autorevoli sui vari temi caldi di attualita’ siciliana e nazionale”.