Rete idrica di Agrigento, si dimette (con riserva) il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori per il rifacimento della rete idrica di Agrigento, l’ingegnere Pietro Agnello, ha presentato le dimissioni con una lettera protocollata giunta ad Aica nella giornata di ieri (11 agosto). Un passo indietro che – stando a quanto ricostruito dall’azienda idrica dei comuni agrigentini – potrebbe non essere definitivo qualora si risolvessero le “questioni poste”. Una riunione è in programma il prossimo 19 agosto finalizzata alla definizione e sistemazione di tutti gli aspetti oggetto della comunicazione. AICA ha fornito al Direttore dei Lavori piene rassicurazioni circa la volontà di adempiere a quanto richiesto, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di legge.

L’ingegnere Agnello – nella lettera di dimissioni – avrebbe sollevato alcune “perplessità” sulla gestione della ditta che si sta occupando dei lavori. Perplessità che – peraltro – lo stesso direttore dei lavori aveva sollevato nel corso di una riunione il 21 gennaio 2025 intercettata dai trojan nell’ambito dell’ormai nota inchiesta “Appalti e mazzette”.

“Voglio rassicurare tutti i cittadini e le istituzioni – dice la presidente di Aica, Danila Nobile – i lavori non subiranno alcuna interruzione. Questo intervento è strategico e fondamentale per la città di Agrigento e sarà portato avanti nel segno della legalità, correttezza e trasparenza. Lavoreremo fianco a fianco con il Direttore dei Lavori, con il RUP, con il nostro legale e con tutta la squadra tecnica per garantire il pieno rispetto della normativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti. AICA ribadisce il proprio impegno a garantire la massima efficienza e qualità nell’esecuzione dell’opera, consapevole dell’importanza che l’ottimizzazione della rete idrica riveste per il futuro della città e del territorio. Sono determinata a collaborare in modo costruttivo e operativo con tutti i soggetti coinvolti, perché questo progetto rappresenta un passaggio fondamentale per il miglioramento della rete idrica del nostro territorio.”