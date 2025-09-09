Politica

Tajani blinda Schifani: “Con lui ottimi risultati”

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Si è svolta a Palazzo dei Normanni una riunione dei deputati regionali di Forza Italia, a cui ha partecipato in videoconferenza anche il segretario nazionale Antonio Tajani. Erano presenti anche il presidente della Regione Renato Schifani, e il coordinatore regionale Marcello Caruso.

Tajani ha sottolineato “il valore di un partito aperto al confronto democratico”, ricordando che “esistono sedi e tempi dedicati al dibattito interno, come l’imminente congresso regionale, dove ciascuno potrà presentare le proprie proposte e idee con lealtà e trasparenza”. Tajani ha ricordato che “il continuo scambio di comunicazioni a mezzo stampa senza un vero dibattito e un reale confronto, non è utile al partito e tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione”. Il segretario ha quindi ribadito il suo pieno apprezzamento per l’operato del governo regionale guidato da Schifani “e per i risultati straordinari ottenuti da Forza Italia in Sicilia, primo partito per numero di eletti e con migliaia di iscritti”.

“Un successo reso possibile dal lavoro congiunto del governo regionale, dei deputati regionali sul territorio e dall’efficace coordinamento della segreteria regionale guidata da Marcello Caruso”, ha proseguito. “Proprio la forza e il radicamento del partito nei diversi territori è garanzia di efficacia del nostro lavoro nel governo nazionale come forza liberale e moderata, impegnata a garantire stabilità e riforme concrete legate ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese – ha affermato – Stiamo lavorando per il taglio dell’Irpef a favore delle famiglie e dei redditi medio-bassi, per liberare risorse da destinare alla competitività del sistema paese e delle sue imprese, per rafforzare i servizi territoriali a partire da quelli sanitari. A Palermo come a Roma – ha concluso Tajani – il nostro l’obiettivo comune resta uno solo: lavorare uniti per il bene delle nostre comunità”.

