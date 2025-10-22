Politica

Verso le elezioni ad Agrigento, Fratelli d’Italia: “Centrodestra unito alle prossime amministrative”

Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, interviene in merito al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Paola Antinoro, interviene in merito al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. “Fratelli d’Italia – dichiara Antinoro – sta lavorando con impegno alla definizione di un progetto programmatico serio, concreto e coerente, costruito nell’interesse esclusivo della città di Agrigento e dei suoi cittadini. L’obiettivo è quello di giungere alle prossime elezioni con un centrodestra unito, fondato su scelte condivise e responsabili.

La scelta del candidato da proporre alla coalizione sarà il risultato di una valutazione ponderata e condivisa tra il Coordinatore cittadino, il Presidente provinciale, il Coordinatore regionale e la Deputazione, nel pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e coerenza che da sempre contraddistinguono l’azione politica di Fratelli d’Italia. È importante precisare che qualsiasi dichiarazione o presa di posizione non riconducibile agli organi direttivi del partito deve essere considerata come una mera opinione personale, non concordata né rappresentativa delle posizioni ufficiali di Fratelli d’Italia”.

