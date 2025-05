Porto Empedocle, a fuoco l’auto di una donna: al via le indagini

L’auto di una donna di 41 anni è andata in fiamme questa notte a Porto Empedocle. Il rogo si è verificato in via Gioeni. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme. Sul posto i Vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme; nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incendio sia di natura dolosa. Adesso spetterà alle forze di Polizia fare luce sulla vicenda.