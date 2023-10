Porto Empedocle, contromano in via Roma “piomba” con l’auto dentro negozio cinese

Si scontra con un’auto, percorre contromano la centralissima via Roma per finire la corsa dentro un negozio di articoli per la casa gestito da commercianti cinesi. Momenti di panico questo pomeriggio a Porto Empedocle. Il conducente di una Range Rover,un 58enne empedoclino, si è reso protagonista di un incidente che avrebbe potuto causare conseguenze ben più serie di quelle che per fortuna si sono verificate.

Nessun ferito e solo qualche graffio per entrambi i conducenti delle auto coinvolti nel sinistro ma tanta paura. Tra i primi ad intervenire è stato il comandante della stazione dei carabinieri di Porto Empedocle. Il maresciallo Igor Sistilli, in quel momento libero dal servizio, è riuscito ad estrarre il conducente dell’auto fuori dall’abitacolo. Subito dopo è intervenuta una Volante del commissariato Frontiera insieme ai vigili del fuoco che hanno letteralmente tirato fuori dal negozio l’automobile. Presenti anche la polizia locale di Porto Empedocle che si sta occupando dei rilievi.