Agrigento2025, Schifani: “Programma ben fatto con appuntamenti di pregio”

“Ho avuto modo di esaminare l’elenco completo degli eventi inseriti nel programma di ‘Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025’. Si tratta di un calendario corposo e ben fatto, ricco di appuntamenti di pregio. La Regione continuerà a fare la propria parte a sostegno del buon esito dell’iniziativa e per una ricaduta positiva non solo per la Città dei Templi, ma per tutta la Sicilia”. Lo dice all’ANSA il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.