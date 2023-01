Akragas, che batosta in finale: Igea Virtus cala il poker e vince la Coppa Italia

L’Igea Virtus strapazza l’Akragas e conquista la Coppa Italia Eccellenza. Allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa finisce 4-0 per la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto. Una giornata storta per gli agrigentini mai entrati in partita. Un match senza storia.

L’Akragas sbaglia approccio ed è subito l’Igea Virtus a rendersi pericoloso. Il risultato si sblocca al 41º del primo tempo con la rete di Idoyaga. Nel secondo tempo i giallorossi liquidano la pratica anche grazie alla superiorità numerica dopo l’espulsione, per doppia ammonizione, di Desiderio Garufo.

Le reti sono ancora di Idoyaga, per lui doppietta, Franchina e Medina. L’Akragas deve subito archiviare questa pesante sconfitta e guardare al prossimo impegno di campionato contro la Nissa.