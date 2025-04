“Amatevi e vivetevi come fossi l’ultimo giorno…”, l’addio sui social del fidanzato di Sara

“Ciao amore mio, tutto questo non doveva succedere, non a noi due. Mi è stato solto un pezzo del mio cuore. La mia bambina.Tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia, la vita può cambiare in un batter d’occhio.Amate come se fosse l’ultimo giorno e baciatevi come se fosse l’ultimo ma soprattutto VIVETEVI”Stasera ti ho perso amore mio..ma ti prometto che le promesse che ti ho fatto le manterrò fino alla fine, andrò avanti per te, porterò il tuo nome in alto perché meriti giustizia dopo quello che ti hanno fatto meriti di essere ricordata per ciò che sei stata.. una ragazza educata, studiosa e gentile con tutti e soprattutto colei che mi ha aperto gli occhi. Ciao piccola mia! Ti amerò per sempre te l’ho promesso ricordi? TI AMO!!” Questa la dedica struggente di Antonino Fricano, fidanzato di Sara Campanella la giovane 22enne uccisa a coltellate nel tardo pomeriggio di ieri. Si affida ai social e pubblica delle dolci parole per la sua amata Sara accompagnando il tutto con delle foto che ritraggano la giovane con un mazzo di fiori, e poi una sera danzante e felice.

Dopo i fiori, i cuori, i bigliettini sul luogo dell’omicidio, questo pomeriggio alla galleria Vittorio Emanuele si è svolta una manifestazione promossa da Non una di meno, Udu e Rete degli studenti che ha raccolto numerosi giovani. Anche l’Universita’ ha organizzato una fiaccolata che si svolgerà giovedi’ alle 19.30 con partenza prevista dal Cortile del Rettorato in Piazza Pugliatti. L’iniziativa, organizzata dall’Ateneo peloritano con tutte le associazioni studentesche e in collaborazione con il Comune di Messina, coinvolgera’ la Comunita’ accademica ed e’ aperta a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte. Dopo un momento di riflessione nel Cortile, il corteo si muovera’ fino a Piazza Unione Europea, sede del Municipio. Intanto mazzi di fiori, candele e messaggi di affetto sono stati posti davanti alla fermata dell’autobus di viale Gazzi dove e’ stata uccisa Sara.