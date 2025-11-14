dalla Regione

Ars, le opposizioni annunciano mozione di sfiducia al presidente Schifani

M5S, PD e Controcorrente uniti per "mandare a casa il governo Schifani"

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Da San Martino delle Scale arriva un messaggio netto: le opposizioni sono unite. Secondo M5S, PD e Controcorrente, “il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse”. Per questo motivo, le opposizioni annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza.

I tre gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali: “Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità. Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo”. Le opposizioni ribadiscono che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. “È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Appalti pilotati, il deputato Carmelo Pace si difende: “Mai ricevuto soldi da nessuno”
dalla Regione

Ars, le opposizioni annunciano mozione di sfiducia al presidente Schifani
Catania

A bordo di un’auto rubata offrono 30euro ai poliziotti per lasciarli andare: due denunce
Caltanissetta

Chiusura SP 23, Michele Mancuso(FI): “Inaccettabile lasciare un territorio isolato per due mesi”
Palermo

Sorpreso in strada con un’accetta: denunciato 31enne
Enna

In stato di agitazione e con intenti suicidari, la Polizia salva uomo