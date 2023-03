Caruso nuovo commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia

“Ho ricevuto questa mattina le dimissioni di Gianfranco Miccichè da Coordinatore Regionale della Sicilia, motivate da situazioni locali che mi ha ampiamente rappresentato. Prendo atto con dispiacere della sua decisione e lo ringrazio per tutto il lavoro svolto per molti anni nella sua Sicilia come Coordinatore della Regione”. Così il presidente Silvio Berlusconi, ricordando che “Gianfranco Miccichè è un esponente di Forza Italia dall’anno della fondazione (1994)”.

“Sono certo che continuerà a dare il suo prezioso contributo a me e al nostro partito”, sottolinea Berlusconi.

“Questa mattina ho parlato a lungo con il presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana. Per l’amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni. Al dottore Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro”. Così il deputato regionale Gianfranco Miccichè, che si è dimesso da coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“Desidero ringraziare il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ripone nei miei confronti nel conferirmi il prestigioso incarico di commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio nel segno dell’unità e della coesione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. Lo dice in una nota Marcello Caruso, appresa la notizia della nomina a neocommissario di Forza Italia in Sicilia.

Marcello Caruso, capo della segreteria politica del governatore siciliano Renato Schifani, con la nomina a commissario di Forza Italia subentra al coordinatore Gianfranco Miccichè, in rotta con il presidente della Regione, tanto da aver prima costituito un proprio gruppo parlamentare all’Assemblea siciliana (da lui guidata nella scorsa legislatura) e poi essere passato al gruppo misto. Caruso è stato due volte assessore provinciale a Palermo, dal 2000 al 2007, durante la presidenza di Francesco Musotto e ha fatto parte della giunta comunale del capoluogo siciliano durante la sindacatura di Diego Cammarata, dal 2007 al 2009.

Nel corso del recente vertice di maggioranza convocato qualche giorno fa da Schifani, 12 parlamentari regionali di FI avevano scritto una lettera a Berlusconi chiedendo di rimuovere Miccichè – che in Sicilia dal ’94 s’identifica con Forza Italia – dall’incarico di coordinatore e rimpiazzarlo proprio con Caruso, soprattutto in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio che interessano 129 Comuni dell’Isola, e tra questi anche Catania.