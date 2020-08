Coronavirus, in Sicilia 37 nuovi casi positivi e 13 guariti

Sono 37 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Sicilia come riportato dal bollettino del ministero della Salute. Tra loro non c’e’ alcun migrante.

Nell’Isola attualmente i contagiati sono 790, di cui 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e 741 in isolamento domiciliari. Dall’inizio dell’emergenza i casi sono 3.875 e 2.799 i guariti (sette in più rispetto ai ieri. Resta stabile il numero delle vittime: 286. Questa la distribuzione su base provinciale dei nuovi casi: 10 a Palermo, 9 a Ragusa, 7 ciascuno a Catania e Messina, 4 a Siracusa.