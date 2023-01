Il blitz e la fine della latitanza: “Sono Matteo Messina Denaro”

“Sono Matteo Messina Denaro. L’ho detto, sono Matteo Messina denaro”. Cosi’ il boss latitante da 30 anni, Matteo Messina Denaro ha risposto ai carabinieri che lo hanno identificato e arrestato alla clinica La Maddalena di Palermo. Il boss – secondo quanto si apprende – avrebbe anche tentato di scappare ma poi si e’ arreso. Assieme al boss e’ stato arrestato il suo autista, Giovanni Luppino. Il boss aveva un documento di identita’ falso. La data di oggi viene messa in evidenza tre giorni fa, inquirenti e forze dell’ordine hanno avuto pochissimo tempo per organizzare il blitz. Il boss era in cura da circa un anno per un problema oncologico e a maggio aveva subito un intervento.