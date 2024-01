Il duplice omicidio di Delia e Maria, sopralluogo degli specialisti dei Vigili del Fuoco: mercoledì i Ris

Proseguono le indagini sul duplice omicidio avvenuto poco prima dell’alba di giovedì nel centro di Naro. Questa mattina nel piccolo centro dell’agrigentino arriveranno gli specialisti dei Vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo nella casa di Maria Rus, 54 anni, la donna trovata carbonizzata all’intento del suo appartamento in vicolo Avenia. Il reparto dei Vigili del fuoco eseguirà accertamenti tecnici per stabilire la causa dell’incendio divampato nell’abitazione.

Mercoledì, invece, dovrebbe essere la volta dei carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina. Gli specialisti dei carabinieri svolgeranno attività tecnico-scientifica sui luoghi teatro del massacro in cui hanno perso la vita Maria Rus, 54 anni, e Delia Zarniscu, 58 anni. I Ris eseguiranno i dovuti rilievi in vicolo Avenia e in via Vinci dove insistono le abitazioni delle due vittime. Questa mattina, alle ore 10:30, si terrà l’udienza di convalida del fermo di Omar Edgar Nedelcov, 24 anni, accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. L’indagato, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, comparirà davanti il Giudice per l’indagine preliminare del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo.

Intanto questa mattina davanti le due abitazioni delle due donne sono comparsi dei fiori e dei lumini.