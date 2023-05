Il maltempo incombe sul Carnevale di Sciacca, carri ancora “parcheggiati”

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla provincia di Agrigento sta mettendo a dura prova anche il Carnevale di Sciacca. Le forti raffiche di vento stanno rallentando il programma che prevede l’inizio della sfilata a partire dalle 15. Al momento la manifestazione è confermata.

I carri allegorici sono rimasti al piazzale La Rosa quando già sarebbero dovuti essere trasportati in via Allende dove, a partire dalle 15, dovrebbe cominciare la sfilata. L’organizzazione nelle prossime ore, insieme al Comune, potrebbe prendere decisioni in merito.