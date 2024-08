In auto con oltre 10 chili di cocaina: tre arresti

Viaggiavano sulla statale Catania-Ragusa con oltre dieci chili di cocaina a bordo: la polizia li ha fermati e arrestati. Si tratta di tre cittadini ucraini, bloccati dalla squadra mobile iblea lungo la Statale 524, al confine tra le province di Catania e Ragusa. I poliziotti hanno notato una monovolume con a bordo un solo conducente seguita a breve distanza da un suv di grossa cilindrata. A quel punto è partito un pedinamento fino all’ingresso di Comiso: lì il suv, con a bordo altre due persone, si è fermato nei pressi di una stazione di servizio mentre la monovolume ha proseguito il tragitto all’interno della città e fermandosi soltanto nei pressi di un bar poco distante. A quel punto la polizia è entrata in azione, bloccando le due auto. I controlli negli uffici della squadra mobile hanno portato alla scoperta della droga nascosta in un doppiofondo ricavato all’interno del cruscotto anteriore della monovolume. La cocaina era stata confezionata in dieci panetti: in tutto 10,7 chili di stupefacente. I tre, un 43ennee due 35enni, sono stati rinchiusi nel carcere di Ragusa. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro.