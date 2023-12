Ladri “visitano” scuola a Ravanusa, svuotati distributori automatici 

Ladri in azione a Ravanusa. Ignoti malviventi hanno preso di mira la scuola primaria “Elio Vittorini” in via Buozzi. I balordi, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad entrare nell’edificio scolastico. Una volta dentro hanno immediatamente puntato i distributori automatici di snack e bevande. Portati via i soldi custoditi al loro interno. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato il personale della scuola al momento della riapertura. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire ai responsabili del furto.