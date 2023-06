Lampedusa e lo “sgarbo” europeo, sindaco attende invano all’aeroporto la Commissione

Protesta del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che ha atteso vanamente, stamane, insieme al vice Attilio Lucia, nell’aeroporto dell’isola, la delegazione della Commissione per le liberta’ civili del Parlamento europeo, che pero’ era gia’ salita a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera per conoscere le modalita’ delle operazioni Sar.

“Suscita amarezza prendere atto che forse il presidente della commissione – afferma il primo cittadino – non abbia ritenuto utile ascoltare il sindaco di quest’isola che avrebbe potuto dare un contributo concreto per conoscere il territorio e le sue criticita’. Era questo l’obiettivo dichiarato”, aggiunge Mannino che punta il dito contro lo “sgarbo” da parte dell’organismo. Interviene anche Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe, in missione a Lampedusa: “Segnalo la scorrettezza dell’atteggiamento del presidente della commissione Libe, il collega socialista Lopez Aguilar, che oggi non ha atteso noi, eurodeputati italiani Ppe, Ecr e Id, per le dichiarazioni video in merito alla missione della commissione a Lampedusa, rese prima di salire a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Ma ancor piu’ grave e’ che abbia lasciato a terra il sindaco di Lampedusa, rappresentante del territorio che meglio di chiunque altro conosce la situazione e vive quotidianamente l’emergenza”.

“E’ impensabile – per l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Giuseppe Milazzo – che il presidente della commissione Libe – abbia ignorato l’appuntamento che da programma ufficiale avrebbe dovuto avere con il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. Ritengo che questo sia un grave sgarbo istituzionale nei confronti del primo cittadino dell’isola che rappresenta una delle porte dell’Europa. Era nostro dovere far sentire a lui e alla sua comunita’ la vicinanza delle istituzioni europee”.