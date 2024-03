Licata, dimentica il freno a mano e rischia di essere investito: ferito in ospedale

Poteva avere conseguenze serie e gravi un incidente domestico occorso nella mattinata odierna a un licatese. L’uomo ha verosimilmente dimenticato di inserire il freno a mano della propria vettura e, al momento di chiudere il cancello d’ingresso, ha rischiato di essere travolto dal mezzo che nel frattempo era scivolato in un tratto in leggera discesa. Solo la prontezza di riflessi dell’uomo ha impedito che l’impatto fosse pesante. Lo sfortunato settantenne è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è stato ricoverato con fratture costali riportate nell’impatto.