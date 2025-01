Lite in strada, trentenne arrestato a Sciacca per resistenza a pubblico ufficiale

Gli agenti del commissariato di Sciacca, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato un trentenne del posto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo – M.I. – è stato bloccato in seguito all’intervento delle forze dell’ordine per una lite in strada.

Il fatto è avvenuto in via Amendola. L’indagato è comparso nelle scorse ore davanti il gip del tribunale di Sciacca che ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.