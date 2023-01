Lotteria Italia: 5 milioni di euro a Bologna

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie D 271862 venduto a Bologna.

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie L 486158 venduto a Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando E 004737 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando L 492408 venduto a Parma.

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro per la Lotteria Italia di quest’anno.

Sono 5 i premi di prima categoria: primo premio 5 milioni, secondo premio 2,5 milioni, terzo premio 2 milioni, quarto premio 1,5 milioni, quinto premio 1 milione. Sono dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro.