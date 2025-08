Lutto cittadino per i funerali di Giuseppe Guddemi, imprenditore morto in incidente stradale 

Sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Giuseppe Guddemi, il quarantasettenne di Ribera deceduto negli scorsi giorni in un tragico incidente stradale avvenuto in Corso Regina Margherita. Lo ha stabilito il sindaco della città delle Arance, Matteo Ruvolo.

Non è ancora chiara la data delle esequie in considerazione che la procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e la salma dell’uomo si trova ancora nella camera mortuaria del cimitero di Sciacca. Guddemi, sposato, padre di tre figli, viaggiava a bordo di uno scooter SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Seicento. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.