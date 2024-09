Messina, uccide il figlio in una battuta di caccia: colpo accidentale

Tragedia nel Messinese, dove un uomo ha ucciso il figlio, 27 anni, in una battuta di caccia, in seguito a un colpo partito accidentalmente dal suo fucile. Salvatore Fabio, di Pace del Mela, era uscito con il padre e i due si trovavano nella frazione Serro di San Pier Niceto quando c’è stato il drammatico incidente: il proiettile ha raggiunto il giovane alla testa, uccidendolo sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri.

A dare immediatamente l’allarme è stato lo stesso genitore. La vittima e il padre, come riferito dai carabinieri, si trovavano in un terreno di famiglia e al momento dell’accaduto erano soli. Il fucile dal quale è partito il colpo che ha ucciso Salvatore Fabio, risulta legalmente detenuto dal padre. Gli uomini dell’Arma, che indagano su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ritengono si tratti di un incidente, ma non tralasciano alcuna pista