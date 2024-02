Muore mentre fa jogging, il sindaco Palumbo dispone il lutto cittadino

“Tutti noi vogliamo ricordarti così, mentre facevi quello che più amavi. Quello sport che, per un tragico scherzo del destino, oggi ti ha portato via in una giornata in cui solo chi era animato da un’enorme passione poteva pensare di uscire per una corsa sotto un cielo che prometteva pioggia.

Sono vicino alla famiglia e agli amici dell’ ASD FAVARA Runners per questo lutto che è condiviso da tanti favaresi e non.

Tutti noi conserviamo di Agostino il ricordo affettuoso di una persona per bene, sempre solare e sempre pronta a fare.

Personalmente lo ricorderò per i tanti anni di conoscenza e amicizia, impegnati ognuno nel suo ruolo per fare qualcosa di buono per Favara”. Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ricordando Agostino Fanara, il 52’enne morto mentre faceva jogging a San Leone. Nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino.