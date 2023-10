Nasconde 2.2 chili di droga nel garage, un arresto a Caltanissetta

La Squadra Mobile di Caltanissetta, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 30enne nisseno, nella flagranza di reato di detenzione di hashish e marijuana. Nel corso di una perquisizione domiciliare nel garage di pertinenza dell’uomo i cani antidroga hanno trovato lo stupefacente.

I poliziotti hanno sequestrato anche dei coltelli utilizzati per suddividere in dosi la sostanza per poi venderla. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente oltre 2.2 chilogrammi di droga sottoposta ad analisi da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. A seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga, sottoponendo l’indagato alla misura cautelare della custodia in carcere.