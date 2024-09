Porto Empedocle, auto investe moto e poi fugge: caccia al pirata della strada

Sarebbe fuggito dopo aver causato un incidente stradale a Porto Empedocle. Coinvolta una motocicletta e un auto il cui guidatore si sarebbe dato alla fuga. Il conducente della moto è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme; sul posto l’ambulanza Gise 118 che ha trasferito il malcapitato in ospedale con un trauma cranico e toracico e varie escoriazioni. Sarà adesso compito delle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente e cercare il pirata della strada che rischia una denuncia per fuga da incidente ed omissione di soccorso.