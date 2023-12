Racalmuto, s’incatena davanti la caserma perché vuole vedere il figlio: la protesta di 41 enne

“Resteró incatenato e farò lo sciopero della fame fino a quando non sentirò o vedrò mio figlio”. Queste le parole di Gianluca Taibi, di Racalmuto, padre di un bambino di 13 anni, che ha deciso il giorno della Vigilia di Natale di sedersi in una panchina di fronte la caserma dei carabinieri e di incatenarsi. Due anni fa l’uomo, 41 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e lesioni personali ai danni della moglie, casalinga, di 39 anni. Da quel giorno non ha visto più il figlio e non l’ha più nemmeno sentito al telefono. “Io sto già scontando quello che ho fatto, è in corso un processo, non sono ancora stato condannato e nè tanto meno assolto, ma io ho diritto a sentire almeno al telefono mio figlio. Da qui non mi muovo”, ha continuato così Gianluca Taibi ai microfoni di Trs98. L’uomo è difeso dall’avvocato Ninni Giardina.