Realmonte, il Sindaco Lattuca azzera la giunta e il consiglio avanza la mozione di sfiducia

La sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca, ha azzerato la giunta “nell’ottica di un rilancio deciso dell’azione amministrativa, atta a rendere più agile l’azione politica amministrativa del governo cittadino” ed “attesi gli accadimenti, anche, in sede consiliare, da ultimo in data 3e 4 febbraio 2025, e conseguenti atti e note”. Revocati dunque gli assessori Gloria Arrigo, Antonino Fugallo, Domenico Coco, Emanuele Fiorica, con le rispettive deleghe.

In pratica la sindaca ha ritenuto che “in seno alla maggioranza consiliare, si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica ed una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo”. Così, ha azzerato la Giunta, ritenendo che ciò “possa fungere da ulteriore stimolo a una nuova e costruttiva attività di riflessione e proposizione da parte delle forze politiche presenti in Consiglio, al fine di dare nuovo impulso ed opportuno apporto all’attività politica, con il fine ultimo della realizzazione degli interessi della Cittadinanza”.

Nel frattempo già 8 consiglieri hanno presentato la mozione di sfiducia per il indaco Lattuca; sarà adesso portata all’attenzione dell’intero consiglio comunale per approvarla.

“La Sindaca Lattuca, oltre ad essere un amministratore onesto e virtuoso, ha avuto il grande merito di chiudere definitivamente la complessa vicenda della proprietà della Scala dei turchi, l’ha riaperta alla pubblica fruizione e ha avviato la creazione della Fondazione per la sua gestione.Mandarla a casa rappresenterebbe un passo indietro per tutta la comunità realmontina”, dice in una nota Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico Agrigento.