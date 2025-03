Realmonte, il sindaco Lattuca: “dispiaciuta per la mozione di sfiducia”

“Non nego di essere profondamente dispiaciuta per la mozione di sfiducia presentata nei confronti della mia persona poiché in questo momento storico, in cui Agrigento è Capitale della Cultura 2025, si dovrebbe pensare ad unire le forze per proseguire i percorsi in essere: completare lo statuto della Fondazione Scala dei Turchi, definire i progetti riguardanti la riqualificazione urbana, il reclutamento del personale, i finanziamenti in itinere e, quindi, continuare a costruire il futuro, che verrebbe compromesso da un rallentamento amministrativo”, dichiara il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca che ringrazia tutte quelle persone e i consiglieri che, senza alcun interesse personale, hanno mantenuto la propria coerenza per il bene della Comunità. “In questi anni abbiamo portato avanti tanti progetti e raggiunto tutti gli obiettivi di programma prefissati, a partire dai traguardi storici raggiunti: l’acquisizione della Scala dei Turchi e relativa riapertura del sito con il progetto sperimentale “My Scala dei Turchi”, oltre all’istituzione della Fondazione “Scala dei Turchi” con Legge Regionale n 3 del 31.01.2024; l’illuminazione pubblica delle maggiori arterie litoranee e cittadine ed ancora, la programmazione e/o di riqualificazione di tanti siti, per oltre 8 milioni di euro. A ciò, si aggiungono i finanziamenti in itinere relativi ad opere da realizzare: litorale Giallonardo, Via Udine , Via San Calogero, Punta Grande, Strada della miniera, contrada Scavuzzo, Caserma dei Carabinieri,interventi migliorativi nei diversi plessi dell’I.C. “Garibaldi “ e spazio giochi e mense, per l’ammontare di circa un milione e mezzo di euro, le cui ultime variazioni di bilancio, su proposta della scrivente, sono state approvate nel Consiglio Comunale di giorno 25.02.2025. Sul fronte personale- continua il sindaco Lattuca- abbiamo aumentato da 18 a 30 il monte ore di quattro impiegati, modificato 18 contratti, assunto un’assistente sociale con contratto a tempo indeterminato ed un’altra, con contratto a termine, reclutato un dirigente D e un amministrativo B; abbiamo approvato il PIAO, per ulteriori assunzioni, fatto progressioni ed intervenuti sul disavanzo registrato, di natura tecnica e non strutturale. Il mio impegno è proseguito con costanti azioni e battaglie relative al PAI, riuscendo a sbloccare la situazione ed ancora tanto altro. Abbiamo rimesso in piedi l’Unione dei Comuni Vigata – Scala dei Turchi, con incarico di avviare il servizio turistico di trasporto (Scala dei Turchi, Lido Rossello, piazza e arterie litoranee) e tanto altro.Detto ciò- conclude il sindaco Lattuca- pur non condividendo la scelta di rallentare l’azione amministrativa nell’anno della Capitale della Cultura 2025, con conseguente danno per il Comune,farò le mie valutazioni, a seguito del Consiglio Comunale in cui si discuterà e si voterà la mozione. Certamente, procederò nei prossimi giorni a sporgere querela per diffamazione aggravata nei confronti della Presidente del Consiglio, Irene Pilato, per le frasi pubblicate nei social ed oggetto della nota protocollo n.2032 del 25 febbraio 2025″.