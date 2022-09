Alle elezioni regionali in Sicilia ha votato il 48,62 per cento degli elettori, ovvero 2.249.870 su 4.627.146, in aumento rispetto alle precedenti Regionali nel 2017 quando aveva votato il 46,75 per cento (2.179.185 su 4.661.111). E’ quanto si legge nel report dell’ufficio elettorale della Regione. Alle 14 iniziera’ lo scrutinio per il presidente della Regione ed i componenti l’Assemblea regionale.

E’ Petralia Soprana il comune al top in Sicilia per la percentuale di elettori che ieri sono andati a votare: secondo il sito della Regione Siciliana nel paese del Palermitano il dato dell’affluenza è stato del 73,16%. Gli fa da contraltare Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, che ha fatto registrare il 16,89% di votanti. Nelle città capoluogo in Sicilia si è votato di più a Messina (53,4%) e di meno a Enna (39,9%)